‘Yenilenebilir enerjide en önemli güvence sigorta’

Tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi farkındalıkla birlikte her geçen gün artıyor. Türkiye de coğrafi konumu ve iklimiyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından şanslı bir ülke olarak öne çıkıyor. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütle Türkiye'nin başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olarak göze çarpıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca açıklanan ve son dönemde hızlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilanlarıyla bu yöne büyük yatırımlar gelmeye devam ediyor. VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi konumuna doğru hızla yol aldığını belirterek, "Unutulmamalı ki yenilenebilir enerji kaynakları çevresel risklere doğaları gereği açık yatırımlar. Bu sebeple, güzide yatırımların yarınlara güvenle ulaşabilmesi için projelendirmeden başlayarak her adımında doğru sigorta çözümleriyle yol alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl
Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin 2015-2020 döneminde yüzde 4'ten 12'ye yükseldiğine dikkat çeken Stahl, bu sevindirici gelişmenin hızlanarak devam ettiğinin ve bunun da sigorta sektörü açısından önemli bir cazibe noktası olarak görülmeye başladığının altını çizdi.
'KEŞİFLER İŞTAH KABARTIYOR'
Türkiye'nin özellikle son dönemde yeni enerji keşifleriyle dünya enerji piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladığını kaydeden Maximilian Stahl, söz konusu keşiflerin sigorta güvencesine alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Stahl, "Türkiye'nin yeni enerji kaynakları bulması dünya devi sigorta ve reasürans şirketlerinin iştahını kabartıyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca açıklanan ve son dönemde hızlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilanlarıyla bu yöne büyük yatırımlar gelmeye devam ediyor. VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi konumuna doğru hızla yol aldığını belirterek, "Unutulmamalı ki yenilenebilir enerji kaynakları çevresel risklere doğaları gereği açık yatırımlar. Bu sebeple, güzide yatırımların yarınlara güvenle ulaşabilmesi için projelendirmeden başlayarak her adımında doğru sigorta çözümleriyle yol alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl
Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin 2015-2020 döneminde yüzde 4'ten 12'ye yükseldiğine dikkat çeken Stahl, bu sevindirici gelişmenin hızlanarak devam ettiğinin ve bunun da sigorta sektörü açısından önemli bir cazibe noktası olarak görülmeye başladığının altını çizdi.
'KEŞİFLER İŞTAH KABARTIYOR'
Türkiye'nin özellikle son dönemde yeni enerji keşifleriyle dünya enerji piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladığını kaydeden Maximilian Stahl, söz konusu keşiflerin sigorta güvencesine alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Stahl, "Türkiye'nin yeni enerji kaynakları bulması dünya devi sigorta ve reasürans şirketlerinin iştahını kabartıyor" dedi.