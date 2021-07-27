18 yaş altına ‘erken BES’

Katılım Emeklilik'in 18 yaş altına sunduğu bireysel emeklilik planı Erken BES ile ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Milyonlarca gencimiz de artık BES'in avantajlarından yararlanacağı için sektör olarak heyecanlıyız. Katılım Emeklilik olarak her gelir seviyesinden anne babanın, çocuklarının geleceğine yatırım yapabileceği, biriktirirken ilave faydalarla da onları destekleyen bir ürün ortaya koymak istedik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Erken BES'i inanıyorum ki aileler çok sevecek" dedi. Erken BES'in özelliklerine değinen Ayhan Sincek şöyle devam etti: "Minimum 100 lira katkı payıyla çocuklarınızı sisteme dahil etmeniz mümkün. 5 yıl sistemde kalan katılımcılar için de giriş aidatını hiç almıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 3 aylık özel kampanya dönemimizde Erken BES'e katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik Katkısı sunuyoruz. 300 liraya kadar alınabilecek Katılım Emeklilik Katkısı ile Erken BES'e erken girenler kazançlı çıkacak."
AXA, E-SPORCULARIN 'HAREKETLİ YAŞAM SPONSORU'
AXA Sigorta, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir işbirliğine daha imza atarak Türkiye Espor Federasyonu'nun 'Hareketli Yaşam Sponsoru' oldu. Sponsorluk kapsamında Axa Sigorta doğası gereği izleyenlerin de oynayanların da daha az hareket ettiği bir spor dalı olan e-spora fiziksel hareketlilik getirmek için çalışacak. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, bir sağlık markası olma hedefiyle çalışan Axa'nın bu alandaki çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dayandırdığının altını çizdi. Ölken, "Profesyonel oyuncular günde ortalama 8 saatlerini bilgisayar başında geçiriyor. E-sporcuların hayatına hareket katmak için AXAFit mobil uygulamamıza takım antrenörleri tarafından hazırlanan ve ekran başında zaman geçirirken yaşanabilecek fiziksel sıkıntıları önlemeye yardımcı özel içerikler eklemek, yayınlarda entegrasyon çalışmaları yapmak ve e-sporun sevilen isimleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek gibi girişimlerimiz var" dedi.
KORU'DAN DİJİTAL PROJELER
En büyük hedeflerinin iş süreçlerini dijitale taşırken aynı zamanda operasyonel verimliliği de artırmak olduğunu söyleyen Koru Sigorta İş Zekası ve Yazılım Geliştirme Direktörü Sedef Savran, pandemi sürecindeki dijitalleşme projelerinin detayları ile ilgili bilgiler verdi: "Pandemi sürecinde en önemli odağımız; dijital projelerimizi hızla devreye almak, süreçlerimizi sadeleştirmek ve acentelerimize satışlarında kolaylık sağlayacak yeni projeler geliştirmek oldu. Ayrıca, çalışanlarımızın uzaktan çalışmasını desteklemek, operasyonel süreçlerin devamlılığını sağlayabilmek ve bunu gerçekleştirirken çevrimiçi güvenlikten ödün vermeden teknolojimizi nasıl şekillendireceğimizi 5 yıl önce değerlendirmiştik. Bu sayede iş süreçlerimizde hiçbir aksama olmadan uzaktan çalışma düzenine geçtik."
AXA, E-SPORCULARIN 'HAREKETLİ YAŞAM SPONSORU'
AXA Sigorta, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir işbirliğine daha imza atarak Türkiye Espor Federasyonu'nun 'Hareketli Yaşam Sponsoru' oldu. Sponsorluk kapsamında Axa Sigorta doğası gereği izleyenlerin de oynayanların da daha az hareket ettiği bir spor dalı olan e-spora fiziksel hareketlilik getirmek için çalışacak. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, bir sağlık markası olma hedefiyle çalışan Axa'nın bu alandaki çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dayandırdığının altını çizdi. Ölken, "Profesyonel oyuncular günde ortalama 8 saatlerini bilgisayar başında geçiriyor. E-sporcuların hayatına hareket katmak için AXAFit mobil uygulamamıza takım antrenörleri tarafından hazırlanan ve ekran başında zaman geçirirken yaşanabilecek fiziksel sıkıntıları önlemeye yardımcı özel içerikler eklemek, yayınlarda entegrasyon çalışmaları yapmak ve e-sporun sevilen isimleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek gibi girişimlerimiz var" dedi.
KORU'DAN DİJİTAL PROJELER
En büyük hedeflerinin iş süreçlerini dijitale taşırken aynı zamanda operasyonel verimliliği de artırmak olduğunu söyleyen Koru Sigorta İş Zekası ve Yazılım Geliştirme Direktörü Sedef Savran, pandemi sürecindeki dijitalleşme projelerinin detayları ile ilgili bilgiler verdi: "Pandemi sürecinde en önemli odağımız; dijital projelerimizi hızla devreye almak, süreçlerimizi sadeleştirmek ve acentelerimize satışlarında kolaylık sağlayacak yeni projeler geliştirmek oldu. Ayrıca, çalışanlarımızın uzaktan çalışmasını desteklemek, operasyonel süreçlerin devamlılığını sağlayabilmek ve bunu gerçekleştirirken çevrimiçi güvenlikten ödün vermeden teknolojimizi nasıl şekillendireceğimizi 5 yıl önce değerlendirmiştik. Bu sayede iş süreçlerimizde hiçbir aksama olmadan uzaktan çalışma düzenine geçtik."