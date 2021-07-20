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    Kombide üretim rekoru

    Dünyanın en büyük kombi üretim fabrikalarından olan Bosch Termoteknoloji Manisa Fabrikası, 10 milyonuncu kombiyi üretti. Pandemi koşullarına rağmen elde edilen rekor, fabrikanın bahçesinde sınırlı sayıda çalışanın katılımıyla kutlandı. Fabrika Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar, "En önemli kaynağımız olan insan kaynağımızın özverili emeği, tutkulu iş yapış şekli ile tüm bu başarıları gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

    Kombide üretim rekoru
    Dünyanın en büyük kombi üretim fabrikalarından olan Bosch Termoteknoloji Manisa Fabrikası, 10 milyonuncu kombiyi üretti. Pandemi koşullarına rağmen elde edilen rekor, fabrikanın bahçesinde sınırlı sayıda çalışanın katılımıyla kutlandı. Fabrika Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar, "En önemli kaynağımız olan insan kaynağımızın özverili emeği, tutkulu iş yapış şekli ile tüm bu başarıları gerçekleştirebiliyoruz" dedi. Bosch Termoteknik Ticari Genel Müdürü Akın Kazak ve Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman da bu rakamın, aynı zamanda ülke ekonomisine ve istihdama olan katkının da çok güzel bir göstergesi olduğunu ifade etti.
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