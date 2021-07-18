Cepler bayram edecek! Parasını bankaya yatıranlar zil takıp oynayacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları son dakika fena patladı

Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi daha eskiden belli olan yatırım olarak ilgi çeken vadeli mevduat hesabı amacıyla incelemeler sürat kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı amacıyla detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en mühim sebebi ise risksiz olarak görülmesidir. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. İşte banka banka mevduat faiz oranları
Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.
Mevduat faiz oranları 2021
İNG e-Turuncu Hesap
%18,50
Burgan Bank e-mevduat
%19,00
Alternatifbank VOV Hesap
%19,00
Fibabanka Kiraz Hesap
%19,50