İtalya'nın Calabria bölgesinde yaşamak isteyenlere müjdeli haber: Buraya taşınana 285 bin TL

İtalya'nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgedeki köylere taşınanlar, 3 yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 285 bin lira) bir ödeme alacak.

Söz konusu teklif, denize yakın veya dağ yamacındaki köy ve kasabalar için geçerli olacak.Başvuru sahiplerinin İtalya'da oturum almaları ve en fazla 40 yaşında olmaları şart. Seçilenlerin de sonuçlar açıklandıktan itibaren 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor.