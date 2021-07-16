Çalışanlara yıllık izin formülü! Kimler hak kazanıyor? Yeni işe başlayanlar...

Normalleşme ve turizm sezonunun açılmasıyla yıllık izinler de hız kazandı. Pek çok kişi bayram tatiliyle iznini birleştirdi. Peki izinler nasıl hesaplanacak, ne kadar izin yapılabilecek? İşte size TAKVİM'den izin rehberi...

KİMLER YILLIK İZNE HAK KAZANIYOR?

İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz 1 yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.

1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir.

PART-TIME ÇALIŞANLAR İZİN YAPAR MI?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların yıllık izinleri 20 günden az olamıyor.

KULLANILMAYAN İZİN HAKKI YANAR MI?

İzin hakkının yanması söz konusu değil. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

TEK SEFERDE Mİ KULLANILIR?

Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

İZİNLER MAAŞTAN KESİLEBİLİR Mİ?

Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri tam olarak yatırılır. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamaz.

YOL İZNİ NEDİR?

İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.

İZİN ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılır. 1 yıldan eksik süreler dikkate alınmaz. Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır.

RESMİ TATİLE RASTLARSA NE OLUR?

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta ve genel tatil günleri sayılmıyor. Örneğin; haftada 6 gün çalışan ve 14 Temmuz'da 14 gün izne çıkan bir kişi 28 Temmuz'da dönmez. İzin süresine denk gelen 1 günlük resmi tatil, 3 gün hafta tatili ve 4 gün Kurban Bayramı tatili olmak üzere 8 günün eklenmesiyle işçi 6 Ağustos tarihinde iş başı yapar.