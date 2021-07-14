Kamu personel bilgi sisteminde yeni dönem

Kamuda personel bilgi sisteminde yenilikler geliyor. Yapılan çalışmaya göre, kamu personel bilgi sistemi yönetimi ve kontrolü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda olacak. Böylece tüm kadrolar ve bu kadrolara yönelik bilgiler Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda toplanacak. İşte diğer yenilikler...

● STRATEJİ ve Bütçe Başkanlığı'nda bu çalışmaları yürütmesi için Kamu Personel Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı kuruluyor.



● TÜM kamu kurumları online olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bağlı olacak.



● KAMU kurumları dolu kadro ve boş kadro değişiklik talepleri online yapılacak.



● STRATEJİ ve Bütçe Başkanlığı kamu personel sisteminin envanterini tutacak. Hangi kurumda ne kadar yabancı dil bilen personel, ne kadar sertifikalı personel varsa kayıtlarda mevcut olacak.