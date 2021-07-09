Kamu işçilerine ilk teklif: Yüzde 9+5 zam

Kamu işçileri ile zam pazarlığı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ı kabul etti.

Görüşmede kamu işçilerine ilk teklif geldi.

Kamu işçilerine 2021'in ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile brüt 3 bin 577-3 bin 750 lira arası ücret alanlara 100 lira, brüt 3 bin 750-4 bin TL arası ücretlilere 60 lira seyyanen zam teklif edildi.

Ramazan Ağar, "Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Bayram sonunda tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Osman Yıldız da bakanlığın sunduğu teklifi müzakerenin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.