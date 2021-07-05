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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 08:01
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    • 06.07.2021 08:01
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    Yıllık kazancı 1.000.000 TL! Yok böyle bir şey! Doğadan ücretsiz olarak topladı! Şimdi paraya para demiyor!

    Hataylı bir girişimci doğadan topladığı meyan köklerini çay durumuna getirdikten sonra satmaya başladı. Yurt dışına çay gönderen girişimci bir vakit sonra senelik bir milyon kazanmaya başladı. Yüzyıllardır şerbet olarak tüketilen meyan kökü, Çin seçenek tıbbının vazgeçilmez natural ilacıdır. Ağaç dalı gibi görüntüsü olan meyan kökü, tatlı bir tada sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarından tutunda cilt ve sa sağlığına da olağanüstü katkısı olan meyan kökü ile ilgili merak edilenleri sizler amacıyla araştırdık. Peki meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır? Meyan kökü ne işe yarar?

    Paraya para demiyor! Yıllık kazancı 1.000.000 TL! Yok böyle bir şey!

    Şimdi paraya para demiyor! Doğadan bedavaya topladı! Yıllık kazancı 1 milyon lira... Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşamını sürdüren girişimci Müslüm Avar, tabiatta serbest yetişen meyan köklerini kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk durumuna getirerek iç ve dış pazara pazarlıyor. Hatay'ın detaylı bölgelerinden meyan kökü toplatan ya da bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim amacıyla çubuk durumuna getiriyor. Meyan, aşağı yukarı 120–150 cm'e kadar boylanabilen, Baklagiller ailesinden çok senelik bir çalımsı bitkidir. Anavatanı Rusya ve Çin'dir. Küçük, mavimsi, mor çiçekleri 0,8–1,2 cm boyundadır. 7–15 santimetre boyunda yaprakları ve toprağın altında boyu 1 metreye ulaşan bir kök yapısı vardır.

    YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

    Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor. Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.

    İş insanı Müslüm Avar, AA muhabirine, fabrikasını 2000 yılında açtığını ve meyan kökünün kendisi için çok güzel bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Dedesinin ve babasının da ekmeğini meyan kökünden kazandığını aktaran Avar, şöyle devam etti:

    "Bizim ailede meyan kökü işi 1920'li yıllara kadar dayanıyor. Dedem topladığı meyan köklerini sırtında taşıyarak İskenderun'a satmaya gidermiş. Meyan kökü bizim aile mesleğimiz. Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik.

    Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.

        Öğütülmüş çay ürünler şerbet olarak genelde Arap ülkelerine özellikle Ürdün'e ve Mısır'a ramazan aylarında gidiyor. Şu an Dubai'ye bir kısım gitmeye başladı. Çubuklu ürünler de Avrupa ülkelerine, ABD'ye ve Çin'e gidiyor."
        Avar, meyan kökünün çubuk halinin de ağızda çiğnenerek tüketildiğini anlattı. Yılda yaklaşık 225 ton meyan kökünün 200 tonunun çay olarak işlendiğini, 25 tonunun da çubuk haline getirildiğini ifade eden Avar, ürünlerinin yıllık getirisinin ise ortalama 1 milyon lira olduğunu söyledi.

        Fabrikada işlenen meyan köklerini doğadan toplayan çiftçilerden temin ettiğini ifade eden Avar, "İnsanlar meyan kökünü topluyorlar ve bize getiriyorlar.

        Bu çok büyük bir geçim kaynağı oluyor onlar için. İş yerinde de 20 kişi çalışıyor. Yılın 10 ayı meyan kökü ticaretiyle uğraşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere göre hazırlayıp müşterilerimize gönderiyoruz." dedi.

        MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

        - İçerdiği kumarin bileşeni vücuttaki iltihaplı hücreleri kısa sürede temizler. Bu yüzden özellikle kış aylarında artan ses kısıklığı, balgam ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

        - Hastalıklara bağlı gelişen ani ateşlenmeye karşı tahriş olan hücreleri yeniler. Aynı zamanda kemik ve eklemlerde oluşan ağrıları da dindirir.


        - Uzmanlar genellikle ağız içi yaralarda meyan kökünün kaynatılan suyu ile gargara yapılmasını tavsiye eder. İltihabı kısa sürede söktüğü için idrar yolu ile tüm iltihaplı hücreleri atar. Bunu yaparken mide asidini de düzenler ve bağırsaklardaki parazitleri de azaltır.

        - Cildin deformasyona uğrayan bölgeleri içinde doğal ilaç olan meyan kökü özellikle akne ve sivilce tedavilerinde kullanılabilir. Bunun yanı sıra sedef hastalığının tedavisinde de etkili olduğu bazı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

        - Yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin neden olduğu kabızlık gibi problemlerin çözümünde de etkili olan meyan kökü aynı zamanda sürekli yaşanan kramp durumlarında da etkilidir.

        - Antimikrobiyal, antioksidan ve tonik özellikleri sayesinde karaciğerde biriken toksinleri kısa sürede temizleyerek vücutta yağ birikimine engel olur. Bunun yanı sıra yatıştırıcı özelliği sayesinde kronik yorgunluğu ve stres durumlarını azaltarak sinir sistemini korur.
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        Haberler Ekonomi Yıllık kazancı 1.000.000 TL! Yok böyle bir şey! Doğadan ücretsiz olarak topladı! Şimdi paraya para demiyor!