Yıllık kazancı 1.000.000 TL! Yok böyle bir şey! Doğadan ücretsiz olarak topladı! Şimdi paraya para demiyor!

Şimdi paraya para demiyor! Doğadan bedavaya topladı! Yıllık kazancı 1 milyon lira... Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşamını sürdüren girişimci Müslüm Avar, tabiatta serbest yetişen meyan köklerini kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk durumuna getirerek iç ve dış pazara pazarlıyor. Hatay'ın detaylı bölgelerinden meyan kökü toplatan ya da bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim amacıyla çubuk durumuna getiriyor. Meyan, aşağı yukarı 120–150 cm'e kadar boylanabilen, Baklagiller ailesinden çok senelik bir çalımsı bitkidir. Anavatanı Rusya ve Çin'dir. Küçük, mavimsi, mor çiçekleri 0,8–1,2 cm boyundadır. 7–15 santimetre boyunda yaprakları ve toprağın altında boyu 1 metreye ulaşan bir kök yapısı vardır.
YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR
Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor. Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.
İş insanı Müslüm Avar, AA muhabirine, fabrikasını 2000 yılında açtığını ve meyan kökünün kendisi için çok güzel bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Dedesinin ve babasının da ekmeğini meyan kökünden kazandığını aktaran Avar, şöyle devam etti:
"Bizim ailede meyan kökü işi 1920'li yıllara kadar dayanıyor. Dedem topladığı meyan köklerini sırtında taşıyarak İskenderun'a satmaya gidermiş. Meyan kökü bizim aile mesleğimiz. Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik.
Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.