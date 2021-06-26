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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin olumlu sinyaller verdiğini belirtti

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini belirterek, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz" dedi.

    İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüyeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini belirterek, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz" dedi.

    'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı'na katılan Bakan Elvan, şöyle konuştu:

    "Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz. Yılın tamamında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz seviyenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız muhtemel. İhracat tarafı da oldukça güçlü gidiyor, bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz."

        DEVLERLE YARIŞIYOR


        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021 Mezuniyet Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katıldığı törenle gerçekleştirildi.

        Bin 554 kişinin diploma aldığı törende konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin evrensel yüksek öğrenim standartları, akademik kadrosu ve altyapısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdik. Mezunlarımızın tamamına yakını bugün Türkiye'nin dört bir yanında farklı alanlarda başarılara imza atıyor" dedi.

            Gençlere de tavsiyelerde bulunan Kalyoncu, "Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir insan olabilmektir. Hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Yeniliklere daima açık olun. Bizi biz yapan değerlerimizden ve geleneklerimizden taviz vermeyin" diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin olumlu sinyaller verdiğini belirtti