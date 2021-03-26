Ekonomi Reform Paketi kapsamında toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol gösterici istatistiki bilgiler üreten Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özerk yapısını güçlendiren adımlar devreye giriyor. TÜİK üzerinden spekülatif söylemlerle siyaset yapma yaklaşımını eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "TÜİK dünyadaki en şeffaf kurumlar arasında yer alıyor. Müdahale söz konusu değil, en özerk yapıya sahip kuruluşa dönüşüyor" dedi. Bakan Elvan, TÜFE için 28 bin işyerinden 553 binin üzerinde fiyatın değerlendirildiğini belirterek, "AB ülkelerinde TÜFE'de bu detayda veri yayımlayan başka ülke yok. " açıklamasını yaptı.
TÜİK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'a kadar özerk yapıya sahip ilişkili statüye dönüştürülecek. TÜİK ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun çalışmaları Meclis gündemine taşındı.Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında fiyatların genel değişim oranını sadece indirim marketlerini baz alarak saptadığı iddialarına da yanıt verdi. Bakan Elvan, TÜİK'in TÜFE kapsamında fiyat derlenecek işyerlerini belirlerken perakende sektöründe yer alan marketler ve giyim mağazaları için Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan ciro bilgilerini esas aldığını belirtti.
Bakan Elvan, "İl bazında fiyat derlenecek işyerleri, ilgili sektördeki ciro büyüklüğü dikkate alınarak belirleniyor ve yıl boyunca sabit kalıyor. İsmi bilinen marketlerden ülke genelinde fiyat derlenmekte, yerel özellik taşıyan işyerleri de ciro büyüklükleri dikkate alınarak sisteme dâhil ediliyor. Fiyat derlenen işyerinin özelliği ne olursa olsun, belli bir ürünün fiyatı, piyasa koşullarından benzer şekilde etkileniyor. Ürünün fiyatına etki edecek unsurlarda 'hammadde fiyatları, işçi ücretleri, taşıma maliyetleri, döviz kuru, vergiler' gibi herhangi bir artış söz konusu olduğunda o ürünün fiyatı satıldığı yerden bağımsız olarak artacaktır" diye konuştu.