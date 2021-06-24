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    OSB’ye muz serası

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon lira yatırımla Muz Serası projesini hayata geçiriyor.

    OSB’ye muz serası
    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon lira yatırımla Muz Serası projesini hayata geçiriyor. Osmaniye Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, "Yıllık 150 tona yakın ürün alacağız ve sezonda 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edeceğiz. Proje toplam yatırımının geri dönüş süresi ise 3 yıl. Bu yatırımla OSB'mizin sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayacağız" dedi.
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