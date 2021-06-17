30 MİLYON AKTİF MÜŞTERİ 42 MİLYON ÇEŞİT ÜRÜN

Aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaşan Trendyol'da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 42 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Türkiye'nin her yerinden bu ürünlere Trendyol ile ulaşılabiliyor. Trendyol müşterileri fiyat ve satıcı kıyaslaması yaparak istediği ürünü seçebiliyor ve tüm ihtiyaçlarını Trendyol üzerinden hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor. Son 1 yılda büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ olan 150 binin üzerindeki işletme ve 1.4 milyon bireysel satıcı Trendyol üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına 489 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. 3 büyük il dışındaki satıcı sayısı 67 bine ulaşırken, sadece pandemi döneminde 25 bin kadın girişimci Trendyol'da satışa başladı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

TRENDYOL, kadın girişimcilerin işgücüne katılımını desteklemek amacıyla başlattığı projelerle de daha fazla kadının dijital ekonomiye katılması ve ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarıyla çalışmaya devam ediyor. Trendyol'un Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğinde başlattığı 'Gelecek Kadınların' programı ile 3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Programa katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol'da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak, Trendyol'un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturacak. Trendyol'un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı'na ise bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

HER AY 60'TAN FAZLA ÖZEL YENİ EĞİTİM

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile satıcılarının e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi'de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda 300'e yakın eğitime ve içeriğe ulaşıyor, seminerlere ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor. Trendyol, sadece 2020'de 70 bin satıcıya 800 saat eğitim vererek e-ticaret gelişimlerine katkıda bulundu. Satıcılar arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, İş Ortağı Buluşmaları ile satıcıları diğer satıcılarla ve uzman kategori liderleriyle buluşturuyor. 2020'de gerçekleştirdiği 44 Trendyol İş Ortağı Buluşmaları'nda ise 40 bin satıcıyı bir araya getirerek, satıcılar arası bilgi alışverişini sağladı. Aynı zamanda ayda 60'tan fazla canlı yayınla gerçekleştirdiği eğitim, e-ticaret etkinlikleriyle de satıcılara sürekli destek vermeye devam ediyor.

DÜNYADA İLK 20'DE

Trendyol, teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon giderleri içinde Ar-Ge'ye yüzde 28 pay ayıran Trendyol'un, teknolojisi ve sistemleri 98 farklı üniversiteden mezun bin 100'ün üzerinde mühendis tarafından geliştiriliyor. Yerli teknolojisinin gücünü her geçen gün büyüten Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in açıkladığı tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Türkiye'den ilk 20'de yer alan tek şirket oldu. Trendyol, SimilarWeb'in Türkiye'den en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerini kapsayan listenin de ilk sırasında yer aldı. Trendyol, App Annie'nin, tüm dünyadaki indirmeler üzerine yaptığı değerlendirme sonucu EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine de Türkiye'den ilk 10'a giren tek şirket oldu.

SEPETTE İYİLİK İLE STK'LARA SAĞLADIĞI KAYNAK 1 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Trendyol'un toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla başlattığı Sepette İyilik Hareketi büyümeye devam ediyor. 31 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Trendyol'un, 8 ayda STK'lara yarattığı kaynak 1 milyon lirayı aştı. Onbinlerce Trendyol müşterisi de sivil toplum kuruluşlarının ürünlerini tercih ederek harekete katkıda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşmesine öncülük eden Trendyol, Sepette İyilik hareketinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı. Sepette İyilik kapsamında Ahbap Derneği, AKUT, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, ÇED, Çocuklar Gülsün Diye, Darüşşafaka, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, KAÇUV, KEDV, Kalben gibi derneklerin ürünleri Trendyol müşterileriyle buluşuyor.