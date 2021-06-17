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    , 'nde ziyaretçileri ile buluştu

    tarafından düzenlenen 16. uluslararası kozmetik, güzellik ve kuaför fuarı , 'nde ziyaretçileri ile buluştu. 'nın desteğini alan BeautyEurasia, yerliyabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve işbirliği fırsatları sunuyor.

    Güzel buluşma!

    HYVE Group tarafından düzenlenen 16. uluslararası kozmetik, güzellik ve kuaför fuarı BeautyEurasia, 'nde ziyaretçileri ile buluştu. 'nın desteğini alan , yerliyabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve işbirliği fırsatları sunuyor. VIP Alım Heyeti Programı çerçevesinde katılımcı firmalar 55 ülkeden 150'ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Eşleştirme Programı aracılığı ile online olarak bir araya geliyor. Fuar yarın sona erecek.

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