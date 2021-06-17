HYVE Group tarafından düzenlenen 16. uluslararası kozmetik, güzellik ve kuaför fuarı BeautyEurasia, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluştu. Ticaret Bakanlığı'nın desteğini alan BeautyEurasia, yerliyabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve işbirliği fırsatları sunuyor. VIP Alım Heyeti Programı çerçevesinde katılımcı firmalar 55 ülkeden 150'ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı aracılığı ile online olarak bir araya geliyor. Fuar yarın sona erecek.