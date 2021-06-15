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    ve emeklilerine yeni maaş: Milyonlarca emekli 530 TL'ye varan artış alacak

    ve emeklilerinin zammı yüzde 7.67 tahmin edilirken; maaşlarda 530 liraya varan artış göründü. Kesin veri için geriye sadece verisi kaldı. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.

    Emekliye yeni maaş

    Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

        Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.

        Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.

        En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

            EN ÇOK 7.438 TL


            Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.

            Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.
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            Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş: Milyonlarca emekli 530 TL'ye varan artış alacak