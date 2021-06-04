Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının hesaplara yatırılacağı gün merak ediliyor. Vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği konusunda resmi makamlardan yapılan açıklamaları takip ederken konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşte yapılan açıklamanın detayı;
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.