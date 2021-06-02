Esnafa ödenecek hibe desteği başvuruları devam ederken e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Esnaf ve sanatkarlar başvuru işlemlerini tamamlar tamamlamaz akıllarına "Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?" sorusu geldi. Peki, 3 bin 5 bin TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte desteğe dair merak edilen tüm bilgiler;
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.
BAŞVURU TAKVİMİ
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.
30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.