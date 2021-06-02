Esnafa ödenecek hibe desteği başvuruları devam ederken e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Esnaf ve sanatkarlar başvuru işlemlerini tamamlar tamamlamaz akıllarına "Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?" sorusu geldi. Peki, 3 bin 5 bin TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte desteğe dair merak edilen tüm bilgiler;