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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 08:26
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    • 02.06.2021 08:26
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    Esnaf hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3 bin 5 bin TL ?

    Geçtiğimiz hafta e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan esnaf hibe desteği başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan yüz binlerce esnaf hibe desteğinin ne zaman yatırılacağını ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer aldı. Peki, esnaf hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3 bin 5 bin TL ? İşte merak edilenler...

    Esnaf hibe desteği ne zaman yatırılacak?

    Esnafa ödenecek hibe desteği başvuruları devam ederken e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Esnaf ve sanatkarlar başvuru işlemlerini tamamlar tamamlamaz akıllarına "Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?" sorusu geldi. Peki, 3 bin 5 bin TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte desteğe dair merak edilen tüm bilgiler;

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

    BAŞVURU TAKVİMİ

    TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

    30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

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        1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

        Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

        HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

        Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

        "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

            Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
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            Haberler Ekonomi Esnaf hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3 bin 5 bin TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?