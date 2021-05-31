KİMLER YARARLANABİLİR?

KOBİ vasfını haiz,

Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,

31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen

gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.

Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.