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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 13:35
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    • 31.05.2021 13:35
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    'ndan esnafa 200.000 TL kredi: 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli si paketi devrede! Başvuru şartı...

    Esnafa si başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. veren katılımcı bankalardan biri olan başvurular için beklenen açıklamayı resmi internet sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam paketinden yararlanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Peki, ? İşte başvuru şartları ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası'ndan 6 ay ödemesiz 200.000 TL kredi paketi!

    Koronavirüs salgının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için devlet destekli kredi müjdesi verildi. Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te! Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz." denildi.

    ZİRAAT BANKASI NEFES KREDİSİ 2021

    Ziraat Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular başladı. Ziraat Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;

    "İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te!

    Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz."

    KİMLER YARARLANABİLİR?

    KOBİ vasfını haiz,
    Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,
    31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen
    gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.

    Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.

        ZİRAAT BANKASI NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

        2020 yıl sonu cirosu
        0 – 1 Milyon TL arasında olan işletmeler 50.000,-TL'ye kadar
        1 – 10 Milyon TL arasında olan işletmeler 200.000,-TL'ye kadar kredi kullanabilecektir.

        Nefes Kredi Paketi faiz oranı yıllık sabit %17,50 olarak uygulanacaktır.

        Nefes Kredi Paketi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli, toplam 18 ay vade ile sunulmaktadır.

        DİĞER KATILIMCI BANKALAR

        T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.
        TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
        TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.
        TÜRKIYE IS BANKASI A.S.
        T.GARANTI BANKASI A.S.
        YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
        AKBANK T.A.S.
        DENIZBANK A.S.
        ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.
        VAKIF KATILIM BANKASI A.S."
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan esnafa 200.000 TL kredi: 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli nefes kredisi paketi devrede! Başvuru şartı...