Koronavirüs salgının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için devlet destekli kredi müjdesi verildi. Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te! Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz." denildi.
ZİRAAT BANKASI NEFES KREDİSİ 2021
Ziraat Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular başladı. Ziraat Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;
"İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te!
Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz."
KİMLER YARARLANABİLİR?
KOBİ vasfını haiz,
Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,
31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen
gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.
Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.