Denizbank'tan ilk 6 ay ödemesiz 200.000 TL kredi avantajı! Yarın başlıyor: 2021 Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için devlet destekli kredi müjdesi verildi. Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi verilecek" denildi.