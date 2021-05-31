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Denizbank'tan ilk 6 ay ödemesiz 200.000 TL kredi avantajı! Yarın başlıyor: 2021 Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000 TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi verilecek" denildi. Peki, Denizbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve detaylar...

31.05.2021 13:09 - Son Güncelleme: 31.05.2021 13:09
Denizbank'tan 6 Ay Ertelemeli 200 Bin TL Kredi! 2021 Nefes Kredisi Başvurusu Başladı

Pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için devlet destekli kredi müjdesi verildi. Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi verilecek" denildi.

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Denizbank'tan 6 Ay Ertelemeli 200 Bin TL Kredi! 2021 Nefes Kredisi Başvurusu Başladı

DENİZBANK NEFES KREDİSİ 2021

Denizbank aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular başladı. Denizbank tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;

Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarına veya Ticaret Borsalarına kayıtlı KOBİ'lere yıllık %17,50 faiz oranıyla Nefes Kredisi! KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi veriliyor.

Denizbank'tan 6 Ay Ertelemeli 200 Bin TL Kredi! 2021 Nefes Kredisi Başvurusu Başladı

2021 Denizbank Nefes Kredisi'nden Kimler Faydalanabilir?

TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri 2021 Nefes Kredisi'nden faydalanabilir.

Denizbank'tan 6 Ay Ertelemeli 200 Bin TL Kredi! 2021 Nefes Kredisi Başvurusu Başladı

Kimler faydalanamaz?

Oda ve borsa üyesi olsa dahi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri bu krediden faydalanamazlar.

Denizbank'tan 6 Ay Ertelemeli 200 Bin TL Kredi! 2021 Nefes Kredisi Başvurusu Başladı

Ne Zaman ve Nereden Başvurabilirim?

Başvurular 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Son Başvuru tarihi 30 Temmuz 2021'dir. Size en yakın DenizBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.