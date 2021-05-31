Denizbank'tan ilk 6 ay ödemesiz 200.000 TL kredi avantajı! Yarın başlıyor: 2021 Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000 TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi verilecek" denildi. Peki, Denizbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve detaylar...
Pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için devlet destekli kredi müjdesi verildi. Esnafa nefes aldıracak nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlayacak. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi verilecek" denildi.
DENİZBANK NEFES KREDİSİ 2021
Denizbank aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular başladı. Denizbank tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarına veya Ticaret Borsalarına kayıtlı KOBİ'lere yıllık %17,50 faiz oranıyla Nefes Kredisi! KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliğiyle 200.000TL'ye kadar 2021 Nefes Kredisi veriliyor.