Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran’da! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte ayrıntılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce işletmeye müjdesini verdiği 'Nefes Kredisi', 1 Haziran'da başlıyor.
Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.
ÜST LİMİT 200 BİN TL
Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020'de cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin, 1-10 milyon lira olanlar 200 bin lira kredi kullanabilecek.