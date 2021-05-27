Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran’da! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte ayrıntılar...

    6 ayı ödemesiz Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran’da başlıyor. 10 banka kredi kullandıracak. Peki, hangi bankalar 'Nefes Kredisi' veriyor? İşte Nefes Kredisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    Binlerce firmaya yeni nefes

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce işletmeye müjdesini verdiği 'Nefes Kredisi', 1 Haziran'da başlıyor.



    Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.



    ÜST LİMİT 200 BİN TL
    Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020'de cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin, 1-10 milyon lira olanlar 200 bin lira kredi kullanabilecek.



        NASIL BAŞVURULACAK?
        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.



        HANGİ BANKALAR VAR?
        Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan HSK'ya atama
        Haberler Ekonomi Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran’da! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte ayrıntılar...