Piyasayı canlandıran teklif: Yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, düğün harcamalarının tüm sektörleri etkilemesiyle ekonomiye geri döneceğini belirterek, "Çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli." dedi.
Palandöken, düğünlerini erteleyen çok sayıda genç çift olduğuna işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti:
"Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmeli. Özellikle açık hava ve kır düğünleri virüs kuralları ile 1 Haziran'dan itibaren açılmalı."