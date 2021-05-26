Türk Nippon'dan VIP servis hizmeti

Türk Nippon Sigorta, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halihazırda yer alan kasko ürünlerine ek olarak sunduğu VIP Servis Hizmeti ile hasar işlemlerini kolaylıkla halletmeye imkan tanıyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, uygulamanın Türk Nippon Sigorta müşterileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, "VIP Servis Hizmeti alan müşterilerimiz hasarsızlık indirimi, koruma, ikame araç, vale hizmeti, orijinal yedek parça ve Türkiye genelinde bir yıl boyunca parça ve onarım garantisi gibi imkanlardan faydalanabiliyor" diye konuştu. Müşterileri memnuniyetini çalışma stratejilerinin en üst basamağına konumlandırdıklarını ifade eden Pamukçu, "Çıkardığımız ürünlerle sektördeki yeniliklere öncülük ediyoruz" dedi.