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    'dan VIP servis hizmeti

    , müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halihazırda yer alan kasko ürünlerine ek olarak sunduğu VIP Servis Hizmeti ile hasar işlemlerini kolaylıkla halletmeye imkan tanıyor. Sigorta Genel Müdürü Dr. E Pamukçu, uygulamanın Türk Nippon Sigorta müşterileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu belirtti.

    Türk Nippon'dan VIP servis hizmeti

    Türk Nippon Sigorta, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halihazırda yer alan kasko ürünlerine ek olarak sunduğu VIP Servis Hizmeti ile hasar işlemlerini kolaylıkla halletmeye imkan tanıyor. Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, uygulamanın Türk Nippon Sigorta müşterileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, "VIP Servis Hizmeti alan müşterilerimiz hasarsızlık indirimi, koruma, ikame araç, vale hizmeti, orijinal yedek parça ve genelinde bir yıl boyunca parça ve onarım garantisi gibi imkanlardan faydalanabiliyor" diye konuştu. Müşterileri memnuniyetini çalışma stratejilerinin en üst basamağına konumlandırdıklarını ifade eden Pamukçu, "Çıkardığımız ürünlerle sektördeki yeniliklere öncülük ediyoruz" dedi.

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