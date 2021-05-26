Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    üniversite etkinlikleri ile gençlere destek oluyor

    Genç yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan , son 2 yılda 'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı.

    Gençlere destek

    Genç yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan Axa Sigorta, son 2 yılda 'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı. Üniversitelerin kariyer fuarlarına dinamik katılım sağlayan 'nın üst düzey yöneticileri; dijital dönüşüm, finans, girişimcilik, sigortacılık ve liderlik temaları etrafında düzenli olarak gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Gelişim Zirvesi'nde ve ile Mezun Arılarla Soru Cevap etkinliklerinde Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, meslek hayatındaki deneyimlerini paylaşırken, üniversiteli gençlerin sorularını da yanıtladı. Ölken ayrıca etkinliğinde gençlerle hem sigortacılığın geleceği hem de Axa'nın iklim krizi konusundaki duruşu üzerine keyifli bir sohbet yaptı. , Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü ile birlikte de 'nda kendi başarı hikayelerini paylaştı. Axa Sigorta'nın platin sponsoru olduğu 'nde ise şirketin İcra Kurulu Üyeleri Sanem Çıngay ve Tuba Karataş Arıcan, kariyer yolculuğunu paylaştı. Axa Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen 'nde Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, gençlerle bir araya geldi. Yavuz Ölken, "Geleceğe gençlerle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Size cupak olsun
    Haberler Ekonomi Axa Sigorta üniversite etkinlikleri ile gençlere destek oluyor