Genç yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan Axa Sigorta, son 2 yılda Türkiye'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı. Üniversitelerin kariyer fuarlarına dinamik katılım sağlayan Axa Sigorta'nın üst düzey yöneticileri; dijital dönüşüm, finans, girişimcilik, sigortacılık ve liderlik temaları etrafında düzenli olarak gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Gelişim Zirvesi'nde ve İTÜ Different Future Summit ile İTÜ Mezun Arılarla Soru Cevap etkinliklerinde Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, meslek hayatındaki deneyimlerini paylaşırken, üniversiteli gençlerin sorularını da yanıtladı. Ölken ayrıca Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs etkinliğinde gençlerle hem sigortacılığın geleceği hem de Axa'nın iklim krizi konusundaki duruşu üzerine keyifli bir sohbet yaptı. Yavuz Ölken, Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü Onur Koçkar ile birlikte de Karatay Üniversitesi Paraşüt Kariyer Fuarı'nda kendi başarı hikayelerini paylaştı. Axa Sigorta'nın platin sponsoru olduğu ODTÜ Online Gelişim Zirvesi'nde ise şirketin İcra Kurulu Üyeleri Sanem Çıngay ve Tuba Karataş Arıcan, kariyer yolculuğunu paylaştı. Axa Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen Galatasaray Üniversitesi CaseCamp Zirvesi'nde Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, gençlerle bir araya geldi. Yavuz Ölken, "Geleceğe gençlerle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 26.05.2021 Gazete
Axa Sigorta üniversite etkinlikleri ile gençlere destek oluyor
Genç yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan Axa Sigorta, son 2 yılda Türkiye'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı.
Genç yetenekleri desteklemek için attığı adımlar spordan inovasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan Axa Sigorta, son 2 yılda Türkiye'nin dört bir yanından 20'yi aşkın üniversitede 25 bin gence ulaşma fırsatı yakaladı. Üniversitelerin kariyer fuarlarına dinamik katılım sağlayan Axa Sigorta'nın üst düzey yöneticileri; dijital dönüşüm, finans, girişimcilik, sigortacılık ve liderlik temaları etrafında düzenli olarak gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Gelişim Zirvesi'nde ve İTÜ Different Future Summit ile İTÜ Mezun Arılarla Soru Cevap etkinliklerinde Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, meslek hayatındaki deneyimlerini paylaşırken, üniversiteli gençlerin sorularını da yanıtladı. Ölken ayrıca Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs etkinliğinde gençlerle hem sigortacılığın geleceği hem de Axa'nın iklim krizi konusundaki duruşu üzerine keyifli bir sohbet yaptı. Yavuz Ölken, Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü Onur Koçkar ile birlikte de Karatay Üniversitesi Paraşüt Kariyer Fuarı'nda kendi başarı hikayelerini paylaştı. Axa Sigorta'nın platin sponsoru olduğu ODTÜ Online Gelişim Zirvesi'nde ise şirketin İcra Kurulu Üyeleri Sanem Çıngay ve Tuba Karataş Arıcan, kariyer yolculuğunu paylaştı. Axa Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen Galatasaray Üniversitesi CaseCamp Zirvesi'nde Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, gençlerle bir araya geldi. Yavuz Ölken, "Geleceğe gençlerle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.