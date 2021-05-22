Yenilikçi projelere 500 bin TL ödül

otomotivsektöründe katma değerli ürün veteknolojilerin geliştirilerek ihracatınartmasına katkı sunmak amacıyla10'uncu kez'nı düzenliyor. Bu yıl'Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler'temasıyla gerçekleştirilecek programda,yenilikçi projelere toplamdaödül verileceği kaydedildi. Yarışma için'e kadar başvuru alınacak.ve küçükbaş hayvancılık işletmelerineverilecek. Resmi Gazete'de yayımlanankapsamında mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve buraların modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.fikri olan gençlerindesteklendiği Bireysel Genç Girişimci(BİGG) Programı kapsamında'a kadar başvurulara açık bir çağrıbulunduğunu belirterek, "Ben bu çağrıyıdeğerlendirmenizi istiyorum. Lütfen gelinBİGG programımıza başvurun" dedi.Varank,kadar destekiçeren bu programla 'Fikrim var' diyen vebu fikri belirli bir temel üzerine oturtangençleri uçtan uca desteklediklerini anlattı.