Yenilikçi projelere 500 bin TL ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla 10'uncu kez Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nı düzenliyor. Bu yıl 'Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler' temasıyla gerçekleştirilecek programda, yenilikçi projelere toplamda 500 bin lira ödül verileceği kaydedildi. Yarışma için 3 Eylül'e kadar başvuru alınacak.
HAYVANCILIĞA % 50 HİBE KATKISI GELDİ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yüzde 50 oranında yatırım hibe desteği verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve buraların modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.
GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 BİN TL'LİK ÇAĞRI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fikri olan gençlerin desteklendiği Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında 31 Mayıs'a kadar başvurulara açık bir çağrı bulunduğunu belirterek, "Ben bu çağrıyı değerlendirmenizi istiyorum. Lütfen gelin BİGG programımıza başvurun" dedi. Varank, 200 bin liraya kadar destek içeren bu programla 'Fikrim var' diyen ve bu fikri belirli bir temel üzerine oturtan gençleri uçtan uca desteklediklerini anlattı.
HAYVANCILIĞA % 50 HİBE KATKISI GELDİ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yüzde 50 oranında yatırım hibe desteği verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve buraların modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.
GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 BİN TL'LİK ÇAĞRI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fikri olan gençlerin desteklendiği Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında 31 Mayıs'a kadar başvurulara açık bir çağrı bulunduğunu belirterek, "Ben bu çağrıyı değerlendirmenizi istiyorum. Lütfen gelin BİGG programımıza başvurun" dedi. Varank, 200 bin liraya kadar destek içeren bu programla 'Fikrim var' diyen ve bu fikri belirli bir temel üzerine oturtan gençleri uçtan uca desteklediklerini anlattı.