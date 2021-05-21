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    Gıda fırsatçısına geçit yok: 'e gelecek olan yeni torba yasa ile hal ve operatif yasaları değişecek

    Başkan tarafından kamuoyu ile paylaşılan reform paketi kapsamındaki yasa teklifleri arka arkaya gündemine taşınacak. Bunlardan ilki ile ilgili çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Teklifte vatandaşın daha ucuz gıdaya ulaşımı sağlayacak önemli düzenlemeler yer alacak.

    Gıda fırsatçısına geçit yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan reform paketi kapsamındaki yasa teklifleri arka arkaya Meclis gündemine taşınacak. Bunlardan ilki ile ilgili çalışmalar tamamlanma noktasına geldi.

    Teklifte vatandaşın daha ucuz gıdaya ulaşımı sağlayacak önemli düzenlemeler yer alacak.

    FİYATLAR DÜŞECEK:
    Hal Yasası değişikliği kapsamında, sebze-meyve ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılacak. Öncelikli hedef, fırsatçıların önüne geçmek olacak. Haller modernize edilecek, ürün çeşitliliği artırılacak.

        Üretim toptan ve perakende zincirinde gıda üretiminin tamamı, anlık olarak takip edilerek raporlanacak. Düzenleme, işlenmiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak. Üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılarak, gıda fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor.

        KOOPERATİFLERE DESTEK:
        Kooperatifler ile ilgili yapılacak düzenleme kapsamında ise gıda enflasyonunun düşürülmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının kapatılması ve üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasını sağlayacak mekanizmaların kurulması hedefleniyor.

        Bu kapsamda, kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması üzerinde çalışılıyor.

            E-TİCARET YURT DIŞINA AÇILACAK:
            E-ticaret sektörüne çeki düzen verilecek. Bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı oluşturulacak.

            PİYASAYA TEK DENETİM:
            Piyasalara ilişkin denetim gözetim işlemi 10 bankayı ilgilendiren parçalı yapılardan oluşuyor. Bunun, 'Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu' adı altında oluşturulacak ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı mekanizma tarafından yapılması planlanıyor.

            ŞİRKETLEŞME OLACAK:
            Kooperatifçilik yasasında değişiklik yapılarak, kooperatiflerin büyük şirketler olarak piyasada yer alması ve güçlenmesine dönük adımlar atılacak. Hane halkları üretime katılacak.
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            Haberler Ekonomi Gıda fırsatçısına geçit yok: Meclis'e gelecek olan yeni torba yasa ile hal ve kooperatif yasaları değişecek