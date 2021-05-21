Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan reform paketi kapsamındaki yasa teklifleri arka arkaya Meclis gündemine taşınacak. Bunlardan ilki ile ilgili çalışmalar tamamlanma noktasına geldi.
Teklifte vatandaşın daha ucuz gıdaya ulaşımı sağlayacak önemli düzenlemeler yer alacak.
FİYATLAR DÜŞECEK:
Hal Yasası değişikliği kapsamında, sebze-meyve ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılacak. Öncelikli hedef, fırsatçıların önüne geçmek olacak. Haller modernize edilecek, ürün çeşitliliği artırılacak.