PİYASAYA TEK DENETİM:

Piyasalara ilişkin denetim gözetim işlemi 10 bankayı ilgilendiren parçalı yapılardan oluşuyor. Bunun, 'Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu' adı altında oluşturulacak ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı mekanizma tarafından yapılması planlanıyor.