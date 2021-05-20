Devlet katkısı brüt asgari ücretin yüzde 25'ine kadar sağlanıyor. Örneğin, bu yıl aylık 3 bin 577 lira yatırılan hesaba devlet de her ay 894 lira katkıda bulunacak. Bir kişi için yapılabilecek yıllık devlet katkısı tutarı 10 bin 700 liraya kadar ulaşacak.