18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yolunu açan yasa teklifinin Meclis maratonu sürerken, düzenleme ile anne-babalar yeni doğan çocukları için bile BES hesabı açabilecek.
BES'te 18 yaş altına yönelik şimdilik bir değişiklik yapılmadı. Mevcut sistem 18 yaş altındaki çocuklara da aynı şekilde uygulanacak. Annebabaların çocukları için BES hesabına yatıracakları her 100 liraya karşılık, devlet de 25 lira katkıda bulunacak.
Devlet katkısı brüt asgari ücretin yüzde 25'ine kadar sağlanıyor. Örneğin, bu yıl aylık 3 bin 577 lira yatırılan hesaba devlet de her ay 894 lira katkıda bulunacak. Bir kişi için yapılabilecek yıllık devlet katkısı tutarı 10 bin 700 liraya kadar ulaşacak.