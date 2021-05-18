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    ’tan ek hizmetler

    Genel Müdürü cek, 'ın bu yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Sincek, "'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak, sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri işbirliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor" dedi.

    Katılım Sağlık’tan ek hizmetler

    Katılım Emeklilik Genel Müdürü cek, 'ın bu yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Sincek, "'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak, sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri işbirliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Dijitali merkeze alan altyapımızla, uzman insan kaynağımızla ve yenilikçi yaklaşımımızla hayata dokunan her türlü sağlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken sunduğumuz esnek seçeneklerle de hem tam ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkanı veriyoruz" dedi.

    ve Katılım Sağlık sigortaları ile birlikte sunulan ek hizmetlerle ilgili bilgi veren Sincek, şöyle devam etti: "Katılımcılarımız, aldığı sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden yararlanabiliyor ve her türlü tıbbi sorularıyla ilgili ücretsiz olarak online danışmanlık alabiliyor. Yine poliçesi dahilindeyse hizmetinden de hem sigortalımız hem de poliçe kapsamındaki aile üyeleri yararlanabiliyor. Acil durumlarda 7/24 doktorlu ı hizmetinden yararlanan sigortalılarımızdan ilave ücret alınmıyor. seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor."

    İLAVE ÜCRET ÖDENMİYOR
    Katılım     Emeklilik ve Katılım Sağlık sigortaları ile birlikte sunulan ek hizmetlerle ilgili bilgi veren Ayhan Sincek, "Online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerden de poliçeleri kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor. Evinden çıkma zorunluluğu kalmadan sağlıkla ilgili yaşadığı durumları uzmanına sorabiliyor" ifadesini kullandı.

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