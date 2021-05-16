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    İşçiye çifte tazminat! ve kıdem tazminatı şartları...

    Çalışanların işten ayrıldıklarında iki tazminat hakkı bulunuyor. Bunlardan birisi kendi istekleri ile ayrılsalar bile ödeniyor. Peki, ve kıdem tazminatını almanın şartları nelerdir? İşte tüm detaylar işçilerin hakları...

    İşçiye çifte tazminat

    Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenleri koruduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de işçinin işten ayrılmasıyla ortaya çıkan tazminat hakkı. Burada karşımıza iki türlü tazminat çıkıyor. Birincisi kıdem tazminatı ikincisi ise ihbar tazminatı.



    İSTİSNALAR VAR
    Kıdem tazminatı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan işçilere ödeniyor. Burada istifa eden işçinin de tazminat alma hakkı bulunuyor. Ancak bunun için 1475 sayılı yasada sıralanan emeklilik, askerlik emeklilikte yaş dışındaki şartları tamamlamak. Kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi şartların da oluşması gerekiyor. Kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.



    6 AY YETERLİ OLUYOR
    İkinci tazminat biçimi ise ihbar tazminatı. İhbar tazminatında sizin işten ne şekilde ayrıldığınızın bir önemi yok. Yani istifa etseniz de işten çıkartılsanız da ihbar tazminatı şartları oluşabiliyor. İhbar tazminatının en önemli özelliği ise iki taraflı olması. İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.




        SÜRELER BELİRLENİYOR
        İhbar süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma süresi için 4 hafta olurken, ödenecek ücret de 1 aylık maaş oluyor. 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta ve 1,5 aylık maaş, 3 yıldan fazla çalışma için ise 8 hafta yani 2 aylık maaş şeklinde ödeniyor. Eğer işçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor.



        YARGIDAN KARAR
        Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararı ile ihbar tazminatının sözleşmeyi bozan taraf tarafından ödeneceği de hükme bağlanmış oldu. İhbar tazminatının İş Sözleşmesi'ni fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğunun vurgulandığı kararda; "İş Sözleşmesi'ni fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz" denildi.



        NASIL HESAPLANIYOR

        Brüt maaşı 5.000 TL olan 5 yıllık bir çalışanın ihbar tazminatı şöyle hesaplanıyor:

        İhbar süresi 8 Hafta (56 gün)

        5000/ 30 = 166,67 TL (günlük ücret)

        56 gün X 166,67 = 9.334 TL (Brüt İhbar Tazminatı)

        9.334 X %15 = 1.400 TL (gelir vergisi)

        9.334 X %0,948 = 88,48 TL (damga vergisi)

        9.334 - (1.400 + 88,48) = 7.845,52 TL (Ödenecek ihbar tazminatı)
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