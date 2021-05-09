Son dakika: Elektrik ve su faturaları ile ilgili flaş adım! Düşük fatura gelmesini sağlayacak!

Daha yaşanabilir dünya ve Avrupa Birliği(AB) Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile Türkiye enerji, su tüketimi ve atık üretiminde büyük tasarruf sağlayacak.
Uygulamaya konulan mevzuatların kaynak verimliliğine etkisiyle 2030'a kadar atık üretimi yüzde 12, su tüketimi yüzde 61, elektrik tüketimi ise yüzde 17 azalacak.
40 MİLYARLIK ÜRETİM HACMİ
Türkiye, ürünlerin enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini AB ile neredeyse eş zamanlı olarak uygulamaya koyuyor. Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk tebliğ paketine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan hesaplamayla 40 milyar liralık bir üretim hacmi düzenleniyor.