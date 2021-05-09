Son dakika: Elektrik ve su faturaları ile ilgili flaş adım! Düşük fatura gelmesini sağlayacak!

40 MİLYARLIK ÜRETİM HACMİ

Türkiye, ürünlerin enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini AB ile neredeyse eş zamanlı olarak uygulamaya koyuyor. Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk tebliğ paketine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan hesaplamayla 40 milyar liralık bir üretim hacmi düzenleniyor.