Aydem hisse ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişinin başvuru yaptığı Aydem Enerji halka arz süreci tamamlandı. 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılan Aydem Enerji halka arz talep toplama süreci sona ererken gözler Aydem halka arz sonuçlarına çevrildi.
AYDEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.
ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.