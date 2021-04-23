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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 16:57
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    • 23.04.2021 16:57
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    ne zaman işlem görecek? sonuçları açıklandı mı?

    ne zaman işlem görecek? Aydem Enerji halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aydem Enerji hissenin ne zaman işlem göreceği hisselere yatırım yapan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İşte sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Aydem hisse ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Aydem hisse ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişinin başvuru yaptığı Aydem Enerji halka arz süreci tamamlandı. 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılan Aydem Enerji halka arz talep toplama süreci sona ererken gözler Aydem halka arz sonuçlarına çevrildi.

    AYDEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

    ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

    Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

        AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

        HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

        Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
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        Haberler Ekonomi Aydem hisse ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı?