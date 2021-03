Üreticiye mazot ve gübre desteği (Ekonomi haberleri)

HER İNŞAATA OTOPARK ŞARTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği, yürürlüğe girdi. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılacak. Otoparklarda elektrikli araç park yeri düzenleme şartı da getirildi.