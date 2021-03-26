Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üreticiye mazot ve gübre desteği (Ekonomi haberleri)

    Tarım Bakanı demirli, 81 ildeki yaklaşık 2.1 milyon çiftçiye yaklaşık 4.1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin ödeneceğini kaydetti. Pakdemirli, " kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak" dedi.

    Üreticiye mazot ve gübre desteği

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki yaklaşık 2.1 milyon çiftçiye yaklaşık 4.1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin ödeneceğini kaydetti. Pakdemirli, "TC kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak" dedi.

    BÜYÜKLÜK 6 TRİLYONU GEÇTİ
    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin     Aydın, Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, "Toplam aktiflerin milli gelire oranı yüzde 121'e ulaştı" dedi. Aydın, en hızlı büyümelerden birisinin kredilerde yaşandığına dikkati çekti.

    KURYE İSTİHDAMI DAHA DA ARTACAK
    En çok istihdam artışı olan sektörlerden biri olan lojistik sektöründe bu dönemde kurye taşımacılığı ön plana çıktı. Ulak Yazılım Kurucusu Sami Toker, pandemi öncesinde 40 kurye varken, sayının 400'e çıktığını ve 2021 yılı sonuna kadar sayının 2 bin 500 olacağını belirtti.

        GİRİŞİMCİYE 2 MİLYON TL
        Ticaret hayatına 1993'te hipermarketler için çiğ köfte üreterek başlayan EM GROUP'un markası ÇİĞKÖFTEM, bu yıl Türkiye'de 50 kişiye ücretsiz bayilik verecek. Her şube başına toplam değeri 40 bin lirayı bulacak ekipman desteğinin yanı sıra tanıtım malzemeleri de göz önüne alındığında toplam bütçe 2 milyon lirayı bulacak. Projede kadın girişimcilere öncelik tanınacak.

        DOKUNMATIK VİTES
        2021 Tesla Model S ve Model X ile vites kolu tarih olacak. Vites ekrandan kontrol edilecek. Sürücüler geri vitese geçmek için ekranda aşağıya doğru kaydırma yapacak. Sürüş moduna geçmek için ise yukarı doğru kaydırma yapılması yeterli olacak. Yeni araçların direksiyon arkasında da vites için bir kol yok. Firma, silecek ve ışıklar için direksiyon üzerindeki dokunmatik butonları kullanıyor.

        HER İNŞAATA OTOPARK ŞARTI
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı        'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği, yürürlüğe girdi. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılacak. Otoparklarda elektrikli araç park yeri düzenleme şartı da getirildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Üreticiye mazot ve gübre desteği (Ekonomi haberleri)