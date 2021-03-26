Üreticiye mazot ve gübre desteği (Ekonomi haberleri)

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki yaklaşık 2.1 milyon çiftçiye yaklaşık 4.1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin ödeneceğini kaydetti. Pakdemirli, "TC kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak" dedi.
BÜYÜKLÜK 6 TRİLYONU GEÇTİ
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, "Toplam aktiflerin milli gelire oranı yüzde 121'e ulaştı" dedi. Aydın, en hızlı büyümelerden birisinin kredilerde yaşandığına dikkati çekti.
KURYE İSTİHDAMI DAHA DA ARTACAK
En çok istihdam artışı olan sektörlerden biri olan lojistik sektöründe bu dönemde kurye taşımacılığı ön plana çıktı. Ulak Yazılım Kurucusu Sami Toker, pandemi öncesinde 40 kurye varken, sayının 400'e çıktığını ve 2021 yılı sonuna kadar sayının 2 bin 500 olacağını belirtti.