Özel okullar yeni eğitim öğretim dönemi için şimdiden düğmeye bastı.
Yıllık ücretler açıklandı, kayıtlar alınmaya başladı.
Ancak fiyatlar velileri şaşkına çevirdi.
Özel okullar yeni eğitim öğretim dönemi için şimdiden düğmeye bastı.
Yıllık ücretler açıklandı, kayıtlar alınmaya başladı.
Ancak fiyatlar velileri şaşkına çevirdi.
Eğitim ücretleri KDV dahil 91 bin liraya kadar çıktı.
Yeni eğitim yılında yüz yüze eğitim olup olmayacağının belli olmamasına karşın yemek paraları da açıklanıp istendi.
Velilerin karşısına KDV dahil 9 bin 834 liraya varan yemek faturası çıktı.
Ortalama 180 gün okul olacağı hesabıyla, öğrencinin günlük yemeğinin 51 lirayı bulduğu görüldü.
Velilerin eğitim ve yemek için okullara ödemesi gereken tutar 100 bin liraya ulaştı.
KDV ÇAĞRISI
Hem yemek paralarının kayıt sırasında istenmesi hem de eğitim fiyatları velilerin tepkisine yol açtı.
Bu yıl uzaktan eğitim yapılması nedeniyle verdikleri ücretin karşılığını alamadığını savunan veliler, bu nedenle fiyatların indirimli uygulanmasını istedi.
Veliler, bu eğitim yılı için uygulanan KDV indiriminin 2021- 2022 döneminde de sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Yüzde 8 olan KDV, bu eğitim yılı için yüzde 1'e çekilmişti. Uzatma kararı çıkmazsa yeni eğitim yılında yüzde 8 olarak uygulanacak.