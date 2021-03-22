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    , , gibi özel okulların kayıt ücretleri el yaktı: 91 bin TL eğitim, 9 bin 834 TL yemek faturası...

    , , gibi özel okulların kayıt ücretleri el yaktı... Özel okullar yeni eğitim yılı için kayıtlara başladı. Pandemi nedeniyle belirsizliklerin sürmesine karşın velilerin karşısına 91 bin liraya varan eğitim, 9 bin 834 liraya kadar yemek faturası çıktı.

    Çığıl Ön Yener
    Özel fatura

    Özel okullar yeni eğitim öğretim dönemi için şimdiden düğmeye bastı.

    Yıllık ücretler açıklandı, kayıtlar alınmaya başladı.

    Ancak fiyatlar velileri şaşkına çevirdi.

        Eğitim ücretleri KDV dahil 91 bin liraya kadar çıktı.

        Yeni eğitim yılında yüz yüze eğitim olup olmayacağının belli olmamasına karşın yemek paraları da açıklanıp istendi.

        Velilerin karşısına KDV dahil 9 bin 834 liraya varan yemek faturası çıktı.

            Ortalama 180 gün okul olacağı hesabıyla, öğrencinin günlük yemeğinin 51 lirayı bulduğu görüldü.

            Velilerin eğitim ve yemek için okullara ödemesi gereken tutar 100 bin liraya ulaştı.

            KDV ÇAĞRISI


                Hem yemek paralarının kayıt sırasında istenmesi hem de eğitim fiyatları velilerin tepkisine yol açtı.

                Bu yıl uzaktan eğitim yapılması nedeniyle verdikleri ücretin karşılığını alamadığını savunan veliler, bu nedenle fiyatların indirimli uygulanmasını istedi.

                Veliler, bu eğitim yılı için uygulanan KDV indiriminin 2021- 2022 döneminde de sürdürülmesi çağrısında bulundu.
                    Haberler Ekonomi TED, İELEV, Eyüboğlu gibi özel okulların kayıt ücretleri el yaktı: 91 bin TL eğitim, 9 bin 834 TL yemek faturası...