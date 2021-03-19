Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği 2021'in üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bu yılın ilk faiz artırımını yaptı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkardı. Böylece Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen faiz artırımı toplam 8.75 puana ulaşmış oldu. PPK açıklamasında, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşmanın yapılacağının altı çizildi. Karar sonrası kurlarda aşağı yönlü hareket yaşandı.

Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 19'a yükseltti