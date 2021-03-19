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    faizi yüzde 19'a yükseltti

    , dün gerçekleştirdiği 2021'in üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bu yılın ilk faiz artırımını yaptı. Merkez Bankası Başkanı başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkardı. Böylece Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen faiz artırımı toplam 8.75 puana ulaşmış oldu. PPK açıklamasında, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşmanın yapılacağının altı çizildi. Karar sonrası kurlarda aşağı yönlü hareket yaşandı.

    Merkez Bankası faizi yüzde 19'a yükseltti

    Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği 2021'in üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bu yılın ilk faiz artırımını yaptı. Başkanı başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkardı. Böylece Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen faiz artırımı toplam 8.75 puana ulaşmış oldu. PPK açıklamasında, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşmanın yapılacağının altı çizildi. Karar sonrası kurlarda aşağı yönlü hareket yaşandı.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 19'a yükseltti