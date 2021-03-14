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    • Ekonomi
    • 14.03.2021 15:33
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    • 14.03.2021 15:33
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    Ve belli oldu! ile anında başvuru! !

    ının başlarından itibaren devletten bir hayli destek geldi. Bu takviyelerin en başında ise 1000 TL olan pandemi yardımı desteği var. Destek sürecin başından beri 1. faz 2. faz olarak takviyeler vatandaşa üzerinden yapıldı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre ise 3. faz evresi pandemi yardımlarının en büyüğü ve en kapsamlısı olacak. Hala müracaatlar üzerinden alınmaktadır. Son başvuru tarihi henüz net olarak açıklanmasa da sizin vakit kaybetmeden başvurmanızda fayda var. Pandemi destek yardımları vatandaşa tek sever verilecek olup geri tahsil edilmeyecektir. Başvuru şartları? Kimler başvuru yapabilir? Ödemeler ne zaman yapılacak? Paralar nereye yatırılacak?

    1000 tl hemen alın! E-devlet üzerinden sizin ve ailenizin kimlik bilgileri ile anında başvuru!

    Hala müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. 1000 TL olan pandemi takviye desteği. Destek sürecin başından beri 1. faz 2. faz olarak takviyeler vatandaşa Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü üzerinden yatırıldı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre ise 3. Faz safhası pandemi takviye desteklerinin en büyüğü ve en kapsamlısı olacak. Pandemi takviye destekleri vatandaşlara tek hoşlanır verilecek olup geri tahsil edilmeyecektir. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

    1000 TL SONUÇ EKRANI

    Başvuru sonuç ekranı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının herkes için yayımlandığına yer verildi. E Devlet kapısı üzerinden başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

    Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın ve başvuru durumunuzu öğrenin.

    4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.

    Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.

    İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.

    3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.

        3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

        Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

        1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.

        HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

        1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

        Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.

            E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

            e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

            '* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

            * 0 – Pazartesi

            * 2 – Salı

            * 4 – Çarşamba

            * 6 – Perşembe

            * 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

            * Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

            3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.
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