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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 16:40
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    • 12.03.2021 16:40
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    istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "" fonları oldu. en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    12 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081354 0,15
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078454 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063461 0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074429 0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075959 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045008 1,56
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059386 0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033838 0,44
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020554 0,13
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020322 0,13
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019768 0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,071492 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013525 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029140 0,04
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066734 0,04
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026384 0,04
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073050 0,04
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073142 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052113 -1,27
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064640 -1,26
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092048 -1,08
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095525 -1,02
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055587 -0,96
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018995 -0,67
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022241 -0,35
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009972 -0,27
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010097 -0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010140 -0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027096 -0,86
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077611 -0,79
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055196 -0,67
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101783 -0,62
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037600 -0,62
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032505 -1,40
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073665 -1,31
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104067 -1,10
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,134012 -1,05
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,186529 -1,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028509 -1,74
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049964 -0,91
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070658 -0,82
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029014 -0,72
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041758 -0,71
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043484 -0,57
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026974 -0,57
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043497 -0,57
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042530 -0,57
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044871 -0,56

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    Haberler Ekonomi 12 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?