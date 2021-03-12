Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081354
|0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078454
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063461
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074429
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075959
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045008
|1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059386
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033838
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020554
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020322
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019768
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,071492
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013525
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029140
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,066734
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026384
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073050
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073142
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052113
|-1,27
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064640
|-1,26
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092048
|-1,08
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095525
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055587
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018995
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022241
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009972
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010097
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010140
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027096
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077611
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,055196
|-0,67
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101783
|-0,62
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037600
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032505
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073665
|-1,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104067
|-1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,134012
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186529
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028509
|-1,74
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049964
|-0,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070658
|-0,82
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029014
|-0,72
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041758
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043484
|-0,57
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026974
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043497
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042530
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044871
|-0,56