Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 12 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.