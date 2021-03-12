Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 12 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 1.558,33 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,84 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.558,33 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.
Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksi dün yüzde 1,76 değer kaybetti.
Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini bildirdi.