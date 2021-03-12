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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 15:52
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    • 12.03.2021 15:52
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    12 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Otokar hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,26 oranında 398,90'den yükselerek işlem gördü. 12 Mart Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    12 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Otokar 398,90 386,30 3,26
    Netaş Telekomünikasyon 33,90 33,04 2,60
    Aygaz 17,03 16,60 2,59
    Selçuk Ecza Deposu 12,34 12,03 2,58
    Konya Çimento 1.221,50 1.192,20 2,46
    Ege Endüstri 1.564,00 1.526,70 2,44
    Kerevitaş Gıda 6,45 6,31 2,22
    Gözde Girişim 8,27 8,10 2,10
    Türk Traktör 221,30 217,50 1,75
    Şok Marketler Ticaret 12,83 12,61 1,74
    Kartonsan 75,00 73,80 1,63
    Bizim Mağazaları 15,38 15,15 1,52
    Borusan Mannesmann 33,58 33,10 1,45
    Vestel 30,88 30,44 1,45
    Sasa Polyester 45,50 44,90 1,34
    Logo Yazılım 142,90 141,10 1,28
    Alcatel Lucent Teletaş 36,78 36,32 1,27
    Çimsa 22,18 21,94 1,09
    Halkbank 5,41 5,36 0,93
    Turkcell 16,70 16,55 0,91

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    GSD Holding 2,44 2,55 -4,31
    Kordsa Teknik Tekstil 26,00 26,76 -2,84
    Alarko GMYO 29,22 30,02 -2,66
    Arçelik 36,00 36,78 -2,12
    Aksa 17,80 18,16 -1,98
    Alarko Holding 12,02 12,26 -1,96
    Coca Cola İçecek 71,25 72,65 -1,93
    Doğuş Otomotiv 31,68 32,30 -1,92
    Albaraka Türk 2,08 2,12 -1,89
    Türk Telekom 7,88 8,03 -1,87
    Tofaş Oto Fabrikası 37,82 38,52 -1,82
    Yataş 17,04 17,35 -1,79
    Pegasus 87,60 89,15 -1,74
    MLP Sağlık 24,12 24,52 -1,63
    Brisa 30,24 30,74 -1,63
    Odaş Elektrik 3,77 3,82 -1,31
    Koza Altın 125,70 127,00 -1,02
    Sabancı Holding 10,55 10,65 -0,94
    TAV Havalimanları 25,52 25,76 -0,93
    Akçansa 19,35 19,53 -0,92

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    Haberler Ekonomi 12 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?