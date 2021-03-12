12 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|398,90
|386,30
|3,26
|Netaş Telekomünikasyon
|33,90
|33,04
|2,60
|Aygaz
|17,03
|16,60
|2,59
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|12,03
|2,58
|Konya Çimento
|1.221,50
|1.192,20
|2,46
|Ege Endüstri
|1.564,00
|1.526,70
|2,44
|Kerevitaş Gıda
|6,45
|6,31
|2,22
|Gözde Girişim
|8,27
|8,10
|2,10
|Türk Traktör
|221,30
|217,50
|1,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,83
|12,61
|1,74
|Kartonsan
|75,00
|73,80
|1,63
|Bizim Mağazaları
|15,38
|15,15
|1,52
|Borusan Mannesmann
|33,58
|33,10
|1,45
|Vestel
|30,88
|30,44
|1,45
|Sasa Polyester
|45,50
|44,90
|1,34
|Logo Yazılım
|142,90
|141,10
|1,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|36,32
|1,27
|Çimsa
|22,18
|21,94
|1,09
|Halkbank
|5,41
|5,36
|0,93
|Turkcell
|16,70
|16,55
|0,91
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,44
|2,55
|-4,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,00
|26,76
|-2,84
|Alarko GMYO
|29,22
|30,02
|-2,66
|Arçelik
|36,00
|36,78
|-2,12
|Aksa
|17,80
|18,16
|-1,98
|Alarko Holding
|12,02
|12,26
|-1,96
|Coca Cola İçecek
|71,25
|72,65
|-1,93
|Doğuş Otomotiv
|31,68
|32,30
|-1,92
|Albaraka Türk
|2,08
|2,12
|-1,89
|Türk Telekom
|7,88
|8,03
|-1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,82
|38,52
|-1,82
|Yataş
|17,04
|17,35
|-1,79
|Pegasus
|87,60
|89,15
|-1,74
|MLP Sağlık
|24,12
|24,52
|-1,63
|Brisa
|30,24
|30,74
|-1,63
|Odaş Elektrik
|3,77
|3,82
|-1,31
|Koza Altın
|125,70
|127,00
|-1,02
|Sabancı Holding
|10,55
|10,65
|-0,94
|TAV Havalimanları
|25,52
|25,76
|-0,93
|Akçansa
|19,35
|19,53
|-0,92