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    • Ekonomi
    • 04.03.2021 08:30
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    • 04.03.2021 08:30
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    olmak isteyenler dikkat... O şart kaldırıldı! 'de SGK Bağ-Kur için kritik karar!

    olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için işten ayrılma şartına ilişkin yeni bir karar aldı. ’de yayımlanan gerekçeli kararda, emekli maaşının alınmasının önündeki bir engel kaldırılmış oldu. Böylelikle erken emekli olmak isteyenler için de kolaylık sağlanabilecek.

    takvim.com.tr
    Emekli olmak isteyenler dikkat... O şart kaldırıldı! Resmi Gazete'de SGK Bağ-Kur emeklilik için kritik karar!

    Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişinin en büyük hayallerinden birisi kuşkusuz emeklilik olmaktadır. Uzun yıllar süren çalışma hayatının sonunda emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken pek çok şart bulunuyor. Bunlardan birisi de "işten ayrılma" şartı olarak biliniyordu. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve erken emeklilikte de kolaylık sağlanmış oldu.

    O ŞART KALDIRILDI!

    Milliyet'in haberine göre; Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için "işten ayrılma" şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan ve hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

    OYBİRLİĞİYLE İPTAL!

    Başvuruyu 14 Ocak'ta görüşen AYM, itiraz konusu kuralı anayasanın, "temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması" ile ilgili 13. ve "sosyal güvenlik hakkı" ile ilgili 60. maddelerine aykırı bularak iptaline oy birliğiyle karar verdi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, yaşlılık aylığının sigortalıya uzun vadeli sigorta kollarından ömür boyu ödeme vadeden bir sigorta türü olup "sosyal güvenlik hakkı" kapsamında olduğu belirtildi.

        Ayrıca itiraz konusu kuralın bu hakkı sınırladığına dikkat çekildi.

        ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLARA DİKKAT!

        İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor... İşte erken emekli olmak için gerekli şartlar ve askerlik ile erken emekli olmanın detayları.

        Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.

        Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

        Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

        Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir.

            Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında maaşa kavuşuyor.

            Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor.

            Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor.

            Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, çalışmak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.

            ASTEĞMENLERDE DURUM FARKLI

            Asteğmen olarak askerliğini yapanlarda ise 2 ayrı durum söz konusu. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor.

            Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor.

            Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor.

            NE KADAR ÖDENİYOR?

            Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2021 yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Tavan ise bunun 7.5 katı.
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            Haberler Ekonomi Emekli olmak isteyenler dikkat... O şart kaldırıldı! Resmi Gazete'de SGK Bağ-Kur emeklilik için kritik karar!