Emekli olmak isteyenler dikkat... O şart kaldırıldı! Resmi Gazete'de SGK Bağ-Kur emeklilik için kritik karar!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLARA DİKKAT!

İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor... İşte erken emekli olmak için gerekli şartlar ve askerlik ile erken emekli olmanın detayları.

Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.