Emekli olmak isteyenler dikkat... O şart kaldırıldı! Resmi Gazete'de SGK Bağ-Kur emeklilik için kritik karar!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişinin en büyük hayallerinden birisi kuşkusuz emeklilik olmaktadır. Uzun yıllar süren çalışma hayatının sonunda emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken pek çok şart bulunuyor. Bunlardan birisi de "işten ayrılma" şartı olarak biliniyordu. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve erken emeklilikte de kolaylık sağlanmış oldu.
O ŞART KALDIRILDI!
Milliyet'in haberine göre; Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için "işten ayrılma" şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan ve hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.
OYBİRLİĞİYLE İPTAL!
Başvuruyu 14 Ocak'ta görüşen AYM, itiraz konusu kuralı anayasanın, "temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması" ile ilgili 13. ve "sosyal güvenlik hakkı" ile ilgili 60. maddelerine aykırı bularak iptaline oy birliğiyle karar verdi.