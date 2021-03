SON DAKİKA: Şubat ayında da gaz kesmedi! Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü

VERGİ ORANLARI DÜŞÜK OLAN A, B VE C SEGMENTLERİNDEKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-şubat döneminde, pazarın yüzde 87,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 57 ve B segmenti otomobillerde satışlardan yüzde 29,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 42 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 payla SUV ve yüzde 22 payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.