Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını söyledi.
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Batı, "Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz.
Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz" dedi.