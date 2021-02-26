Mahkeme bu kararı aldı, artık bu karar emsal teşkil edecek. Biz mutlaka yeni araç alan insanların bayilerde araç ile ilgili herhangi bir işlem olmadığına dair belge alsınlar. Ya da sıfır araçlara ekspertiz yaptırsınlar. Çünkü ülkemizde araç yalnızca ihtiyaç değil vergisiyle satın alınan bir mal olduğu için ve yatırım aracı olarak kullanıldığı için insanlarımız için çok önemli bir konu. Buna dikkat ederlerse çok iyi olur."