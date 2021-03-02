VAKIFBANK'TAN KOBİ'LERE 250 MİLYON DOLAR

Vakıfbank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak ile salgından etkilenen KOBİ'lere destek paketi hazırladı. Paketten, 250'nin altında çalışanı olanlar faydalanabilecek. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, euro azami kredi kullanabilirken, tutar toplamda 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek" diye konuştu.