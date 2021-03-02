Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere 2 raylı sistem hattı daha kazandıracaklarını belirterek, "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı- Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz dedi.
TİCARİ KREDİYE ERKEN ÖDEME
Tüketici kredilerinde uygulanan erken ödeme imkanı ticari krediler için de uygulanacak. Bankalar kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden yüksek komisyon talep edemeyecek. Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebini banka kabul etmek zorunda.
GELİR VERGİSİNDE BEYAN ZAMANI
2020'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci dün başladı. Mükelleflerin, Mart sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Gelir vergisinde dördüncü dilimi aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Buna göre, geçen yıl ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar ilk kez bu yıl beyanname verecek.