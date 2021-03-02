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    'a yeni raylı sistem (Ekonomi haberleri)

    Ulaştırma Bakanı ismailoğlu, 'a, -Çamlıca ve - hatları olmak üzere 2 raylı sistem hattı daha kazandıracaklarını belirterek, "-nı 2021, İstanbul Havalimanı- Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz dedi.

    İstanbul'a yeni raylı sistem

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere 2 raylı sistem hattı daha kazandıracaklarını belirterek, "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı- Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz dedi.

    TİCARİ KREDİYE ERKEN ÖDEME
    Tüketici     kredilerinde uygulanan erken ödeme imkanı ticari krediler için de uygulanacak. Bankalar kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden yüksek komisyon talep edemeyecek. Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebini banka kabul etmek zorunda.

    GELİR VERGİSİNDE BEYAN ZAMANI
    2020'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci dün başladı. Mükelleflerin, Mart sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Gelir vergisinde dördüncü dilimi aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Buna göre, geçen yıl ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar ilk kez bu yıl beyanname verecek.

        VAKIFBANK'TAN KOBİ'LERE 250 MİLYON DOLAR
        Vakıfbank, Dünya Bankası         ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak ile salgından etkilenen KOBİ'lere destek paketi hazırladı. Paketten, 250'nin altında çalışanı olanlar faydalanabilecek. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, euro azami kredi kullanabilirken, tutar toplamda 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi İstanbul'a yeni raylı sistem (Ekonomi haberleri)