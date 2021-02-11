Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştı!

Buna göre, makinelerin çoğu satın alma amacıyla kullanılıyor ve Bitcoin ATM sayısı da her yıl artmaya devam ediyor. Coin ATM Radar'ın verilerine göre, Bitcoin ATM'lerinin çoğu ABD'de ve Kanada'da yer alıyor.

Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı. Bitcoin üretimi, özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılıyor.

Bitcoin'in değerinin son bir yılda yedi kattan fazla artması, daha fazla kişinin Bitcoin üretimine girmesine yol açtı. Böylece Bitcoin için harcanan enerji, tüm Arjantin'in tükettiği elektriği geride bıraktı.

Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.