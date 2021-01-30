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    nda araç, konut ve gelir leri ödenecek: İndirim fırsatı ile az vergi ödemek mümkün

    ile birlikte yeni bir lendirme dönemi de başlamış oldu. Vergi takvimine göre beyannameler veriliyor, bazı vergilerle ilgili yeni sınırlar oluşturuluyor. Gerek gelir elde edenler gerekse araç, konut, arazi gibi varlığı olanlar bunlarla ilgili hem beyanname veriyor hem de vergi ödüyor. Ancak vergi öderken eğer bazı püf noktalarını bilirseniz indirimlerden yararlanarak daha az ödeme imkanı da bulunuyor.

    Az vergi ödeme formülü

    2021 yılı ile birlikte yeni bir vergilendirme dönemi de başlamış oldu. Vergi takvimine göre beyannameler veriliyor, bazı vergilerle ilgili yeni sınırlar oluşturuluyor.

    Gerek gelir elde edenler gerekse araç, konut, arazi gibi varlığı olanlar bunlarla ilgili hem beyanname veriyor hem de vergi ödüyor. Ancak vergi öderken eğer bazı püf noktalarını bilirseniz indirimlerden yararlanarak daha az ödeme imkanı da bulunuyor.

    Mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda bu avantajlardan yararlanması da kolaylaşıyor. Avantajlar muafiyet, indirimde yaşansa da daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşıyor.

        Diğer bir ifadeyle, bugünkü bir paranın yarınki bir paradan daha değerli olduğu kavramına dayalı. Böylece, gelecekte ödenen vergiler, bugün ödenen vergilerden daha az maliyetli olduğundan daha çok tercih ediliyor.

        BUNLARA DİKKAT EDİN


        Başlıca vergiden kaçınma yollarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün.

            ● VERGİ kanunlarında düzenlenen istisna ve muafiyetlerden yararlanmak.


            ● AZALAN bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından yararlanmak.


            ● YASAL takibe alınmış şüpheli alacaklardan karşılık ayırarak gider yazmak.


                ● KANUNEN kabul edilmeyen giderler ayrımını çok iyi yaparak indirilebilecek giderlerden doğru ve tam yararlanmak.


                ● STOK maliyet yöntemlerini doğru seçmek. Maliyet çalışmalarında fire oranlarını doğru tespit ederek fire hakkını kullanmak.


                ● SERBEST bölgelerde imalat yaparak ihracat yapmak.


                    ● GRUP şirketleri arasında ticari aktivite sağlamak, ortak yapılan giderleri doğru ve zamanında yansıtmak.


                    ● GAYRİMENKUL gibi bazı değerleri şahıs üzerine almak yerine şirket aktifine alarak elden çıkarılması halinde vergi avantajını kullanmak.


                    ● VERGİ ertelemesi yöntemlerini uygulayarak, bazı kazançların fon hesaplarına (yenileme fonu gibi) aktarılması suretiyle vergiyi ertelemek.
                        Haberler Ekonomi 2021 yılında araç, konut ve gelir vergileri ödenecek: İndirim fırsatı ile az vergi ödemek mümkün