2021 yılı ile birlikte yeni bir vergilendirme dönemi de başlamış oldu. Vergi takvimine göre beyannameler veriliyor, bazı vergilerle ilgili yeni sınırlar oluşturuluyor.
Gerek gelir elde edenler gerekse araç, konut, arazi gibi varlığı olanlar bunlarla ilgili hem beyanname veriyor hem de vergi ödüyor. Ancak vergi öderken eğer bazı püf noktalarını bilirseniz indirimlerden yararlanarak daha az ödeme imkanı da bulunuyor.
Mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda bu avantajlardan yararlanması da kolaylaşıyor. Avantajlar muafiyet, indirimde yaşansa da daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşıyor.