Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzman erbaşlara 55’inde emeklilik

    Askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, ile teşkilatlarının ’ne uyum sağlanması amacıyla verilen 44 maddelik kanun teklifi ’nda kabul edildi.

    Eda Işık
    Uzman erbaşlara 55’inde emeklilik

    Askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, ile teşkilatlarının 'ne uyum sağlanması amacıyla verilen 44 maddelik kanun teklifi 'nda kabul edildi.

    Teklife göre, tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Uzman erbaşlara 55’inde emeklilik