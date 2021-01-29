Uzman erbaşlara 55’inde emeklilik

Askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilatlarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması amacıyla verilen 44 maddelik kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.