Bu ay içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek yardımların miktarları ise 800 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin incelemeleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere aylık 800 TL ile 1500 TL arasında değişen miktarlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ile birlikte vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Sosyal Yardımlaşma Tarafından Verilen Destekler
İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilinmeyen ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin bir bölümü sürekli ve düzenli olarak yapılan ödemelerden bazıları ise geçici ödemelerdir.
Akrabaya 1544 TL Yardım
Yaşlı veya hasta olduğu için evde kalan bakıma muhtaç olan kişilere düzenli olarak bakım yardımı yapılmaktadır.