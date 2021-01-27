Bu noktada bakıma muhtaç olan kişi ile ona bakan kişinin aynı çatı altında yaşaması gerekmektedir, ayrıca bakım parası alınabilmesi için hasta veya yaşlı için rapor alınması gerekiyor, evde bakım parası yüzde 50 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yapılmaktadır, ödemeler hastaya değil, ona bakan kişiye yapılmaktadır.