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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 09:51
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    • 22.01.2021 09:51
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    Öğrencilere 4 bin 634 TL nakdi destek verilecek! İlk okuldan üniversiteye kadar, tüm öğrenciler yararlanacak…

    2021 eğitim öğretim senesinde de , müesseseler ve bireyler tarafından verilen burs müracaatları başladı. SED destekleri gelmeye devam ediyor. İlköğretim seviyesinde olan öğrenciler için 2 bin 317 TL, ortaöğretim seviyesinde olan öğrenciler için 3 bin 475 TL, üniversite seviyesinde olan öğrenciler için de 4 bin 634 TL destek verilecek. SED olarak adlandırılan yardımlar pek çok çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasından önemli desteklerden biri. Peki, SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Kimler öğrenci yardım parası alabilir? İşte SED başvuruları hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğrencilere 4 bin 634 TL nakdi destek verilecek!

    2021 eğitim öğretim yılında da aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kurumlar ve şahıslar tarafından verilen burs başvuruları başladı. Öğrencilere bu zorlu günlerde korona destek ödemesi olarak 1000 TL yardım verilirken, SED yardımları da gelmeye devam ediyor. Peki, SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Kimler öğrenci yardım parası alabilir? İşte SED başvuruları ile ilgili merak edilenler... SED; Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Devletten destek ödemeleri

    Devlet tarafından verilen SED yardım ödemeleri;

    SYDV tarafından verilen şartlı eğitim için yardımlar ŞEY olarak kızlara 75, erkeklere de 50 TL

    Öksüz ve yetimler için aylık 150 TL

    SED yardımları aylık 684 ila 821 TL arası ödemeler verilir.

    SED yardımları…

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından öğrenciler için destek ödemeleri geliyor. Bu ödemeler;Okul öncesi eğitim için %50 oranında 456,28 TL.İlköğretim için %75 oranında, 684,41 TL.Orta öğretim Sed yardımı %80 oranında, 730,04 TL. Orta öğretim okula devam etmeyenlere %50 oranında, 730,04 TL.Yüksek öğretim için %90 oranında 821,30 TL olup,Bakımdan ayrılan gençlere %40 oranında 365,02 TL.SED hizmet ödemeleri sırasında çocuk başına yapılan ödeme miktarının 1.023 TL'den 1.082 TL'ye yükseldi.Okul yardım paraları nasıl alınacak?SED yardım ödemesi almak isteyen öğrencilerin kaymakamlık ve valilikler bünyesinde başvuru yapılması gerekir. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen burslar zor durumda olan ailelerin çocukları için ödenir.

    Başvuru sırasında belirli evrakları hazırlamak gerekir.

    Bu evraklar;Öğrenci belgesi

    Anne ya da baba tarafından verilen dilekçe

    Ailenin kimlik fotokopileriAilenin gelir belgesi

    Öğrencilerin maddi gelirleri

    Hazırlanarak aylık olarak verilen yardımlar geçici bir şekilde sunulur.

        Burs veren kurumlar;

        E – bursum

        Vakıflar genel müdürlüğü

        TEV

        Sabancı vakfı

        Kızılay bursu

        Türkiye girişimcilik vakfı bursu

        Öğrenim kredisi KYK bursu

        Toplum gönüllü vakfı bursu

        Türkiye bursları

        'Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı'

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için toplam 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını bildirdi.

        Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

        "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapacağız." bilgisini paylaşan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim ve öğretim yardımında bulunulacağını kaydetti.

        Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarlarına ilişkin, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz için 2 bin 317 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 lira ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

        Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Eğitim öğretim yardımı ödemeleri kapsamında, SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak.

        SED NEDİR?

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

        SED YARDIMI NASIL YAPILIR?

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.



            KİMLER ÖĞRENCİ YARDIM PARASINDAN YARARLANABİLİR?

            Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

            -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

            -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

            -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

            -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

            Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.


            SED BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

            İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

            -Dilekçe

            -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

            -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

            -İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
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            Haberler Ekonomi Öğrencilere 4 bin 634 TL nakdi destek verilecek! İlk okuldan üniversiteye kadar, tüm öğrenciler yararlanacak…