Öğrencilere 4 bin 634 TL nakdi destek verilecek! İlk okuldan üniversiteye kadar, tüm öğrenciler yararlanacak…

2021 eğitim öğretim yılında da aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kurumlar ve şahıslar tarafından verilen burs başvuruları başladı. Öğrencilere bu zorlu günlerde korona destek ödemesi olarak 1000 TL yardım verilirken, SED yardımları da gelmeye devam ediyor. Peki, SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Kimler öğrenci yardım parası alabilir? İşte SED başvuruları ile ilgili merak edilenler... SED; Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Devletten destek ödemeleri
Devlet tarafından verilen SED yardım ödemeleri;
SYDV tarafından verilen şartlı eğitim için yardımlar ŞEY olarak kızlara 75, erkeklere de 50 TL
Öksüz ve yetimler için aylık 150 TL
SED yardımları aylık 684 ila 821 TL arası ödemeler verilir.
SED yardımları…
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından öğrenciler için destek ödemeleri geliyor. Bu ödemeler;Okul öncesi eğitim için %50 oranında 456,28 TL.İlköğretim için %75 oranında, 684,41 TL.Orta öğretim Sed yardımı %80 oranında, 730,04 TL. Orta öğretim okula devam etmeyenlere %50 oranında, 730,04 TL.Yüksek öğretim için %90 oranında 821,30 TL olup,Bakımdan ayrılan gençlere %40 oranında 365,02 TL.SED hizmet ödemeleri sırasında çocuk başına yapılan ödeme miktarının 1.023 TL'den 1.082 TL'ye yükseldi.Okul yardım paraları nasıl alınacak?SED yardım ödemesi almak isteyen öğrencilerin kaymakamlık ve valilikler bünyesinde başvuru yapılması gerekir. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen burslar zor durumda olan ailelerin çocukları için ödenir.
Başvuru sırasında belirli evrakları hazırlamak gerekir.
Bu evraklar;Öğrenci belgesi
Anne ya da baba tarafından verilen dilekçe
Ailenin kimlik fotokopileriAilenin gelir belgesi
Öğrencilerin maddi gelirleri
Hazırlanarak aylık olarak verilen yardımlar geçici bir şekilde sunulur.