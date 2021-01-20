Gameplus işbirliği ile GeForce Now, Türkiye sunucuları üzerinden yeni bir deneyim sunacak

TEMSİLCİ ATAMAYANA REKLAM YASAĞI



Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ işletmecilerinin temsilci bulundurmamaları halinde reklam yasağı ile karşılaşacakları sürede sona gelindi. Son gün Facebook ve Instagram da Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken; geriye sadece Twitter ve Pinterest kaldı. Bu şirketler eğer 3 ay içerisinde temsilci bildirmezlerse bant daraltması ile karşı karşıya kalacak. Twitter ve Pinterest, 3 aylık sürede temsilcilik açmazsa internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunulacak. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde ise söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edilebilecek.