Gameplus işbirliği ile GeForce Now, Türkiye sunucuları üzerinden yeni bir deneyim sunacak

Turkcell'in yeni oyun platformu Gameplus işbirliği ile NVIDIA GeForce Now, Türkiye sunucuları üzerinden yeni bir deneyim sunmaya başlıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "NVDIA ile işbirliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce Now powered by Gameplus sayesinde güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız.

Bu sayede Türkiye oyun pazarını büyütürken oyun ekosistemindeki diğer büyük oyuncularla da yapacağımız iş birliktelikleri ile pazarın öncüleri arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.