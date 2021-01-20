Gameplus işbirliği ile GeForce Now, Türkiye sunucuları üzerinden yeni bir deneyim sunacak

Turkcell'in yeni oyun platformu Gameplus işbirliği ile NVIDIA GeForce Now, Türkiye sunucuları üzerinden yeni bir deneyim sunmaya başlıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "NVDIA ile işbirliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce Now powered by Gameplus sayesinde güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız.
Bu sayede Türkiye oyun pazarını büyütürken oyun ekosistemindeki diğer büyük oyuncularla da yapacağımız iş birliktelikleri ile pazarın öncüleri arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.
SÜTE-PEYNİRE SIFIR KDV TEKLİFİ
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, özellikle temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının gözden geçirilmesine, sanayi üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Tezel, süt ve süt ürünlerinde KDV oranlarının sıfırlanmasını istediklerini vurguladı.
38 TL'YE SİGORTA
Hasar ödeme gücü 40 milyar lirayı geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) 10 milyon poliçe sahibine iyi haber geldi. Zorunlu deprem sigortasındaki azami teminat artışı zam olarak vatandaşa yansıtılmayacak. DASK, zorunlu deprem sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken, buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almayacak. Teminat başlangıç tarihi 1 Ocak-31 Aralık arasında olan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, en yüksek teminatı 268 bin liraya yükselttiklerini belirtip, "2021'de prim farkını sigortalılarımıza yansıtmayacağız" dedi.
ORTALAMA PRİM 163 TL
100 metrekare evin sigortası İstanbul ve İzmir'de 268, Edirne, Ankara ve Gaziantep'te 90, Ardahan'da 129, Ağrı, Artvin, Giresun ve Rize'de 59, Aksaray, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de 38 lira olacak. Türkiye'de ortalama prim 163 lira.
AVRUPA BİRİNCİSİ
Coronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki havalimanlarının yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşanırken; aldığı önlemlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci oldu. Sıralamada İstanbul Havalimanı'nı, 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcu ile altıncı sırada yer aldı.
TEMSİLCİ ATAMAYANA REKLAM YASAĞI
Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ işletmecilerinin temsilci bulundurmamaları halinde reklam yasağı ile karşılaşacakları sürede sona gelindi. Son gün Facebook ve Instagram da Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken; geriye sadece Twitter ve Pinterest kaldı. Bu şirketler eğer 3 ay içerisinde temsilci bildirmezlerse bant daraltması ile karşı karşıya kalacak. Twitter ve Pinterest, 3 aylık sürede temsilcilik açmazsa internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunulacak. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde ise söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edilebilecek.
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