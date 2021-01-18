TMSF halka açılmaya hazırlanıyor

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı 797 şirketle birçok büyük holdingi geride bırakırken, bu yıl halka açılmaya hazırlanıyor. "Bu şirketler dünden daha kuvvetli" diyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bazı şirketlerde halk arza gidileceği mesajını verdi. Gülal, "Bu yıl Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital'ın satışı düşünülüyor" dedi. Koza Altın'a ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu'na devrinin bir opsiyon olduğunu belirten Gülal, "Bu bir ihtimal ama geldi birisi, yerli ya da yabancı 'Talibiz' derse satışı da mümkün olabilir" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ