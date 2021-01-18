TMSF halka açılmaya hazırlanıyor

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kayyum olarak atandığı797 şirketle birçok büyükholdingi geride bırakırken,bu yıl halka açılmayahazırlanıyor. "Bu şirketlerdünden daha kuvvetli" diyenbazı şirketlerde halk arza gidileceğimesajını verdi. Gülal, "Bu yıl'ınsatışı düşünülüyor" dedi. Koza Altın'a ilişkinhukuki sürecin kesinleşmesi durumunda'na devrinin biropsiyon olduğunu belirten Gülal, "Bu birihtimal ama geldi birisi, yerli ya dayabancı 'Talibiz' derse satışı da mümkünolabilir" diye konuştu.