Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Tarım Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Kura çekilişi 16 Ocak günü tamamlanmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda uygun olan adaylar kura çekilişiyle belirlenecek ve Bakanlık bünyesine 826 işçi alımı yapılacak. Alınacak kişiler kura ile belirlendi. Haberimizden Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 826 daimi tarım işçisi alımı için kura çekimi tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı.
Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak'ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.
Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kuraların sonuçları, 54. Noter yetkililerince tutanak altına alındı.
Türkiye Noterler Birliği ve 54. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adayların atama işlemleri, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra yapılacak.
Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan, yine noter tarafından belirlenmiş yedek adaylar atanacak.
Atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların, ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22 Ocak mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları Bakanlığın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekiyor.
Öte yandan sonuçlar, Bakanlığın "tarimorman.gov.tr" internet adresinde "Duyurular" bölümünden de ilan edildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA!
826 İŞÇİ ALINACAK!
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 tarım işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bekir Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak.'' demişti
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?
Tarım Orman Bakanlığı işçi alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)