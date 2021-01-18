33 bin kişiye erken tapu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik 2020'de düzenlediği iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi faydalandı. Geçen yıl 6 Mayıs-19 Haziran ile 21 Ekim-19 Kasım tarihlerinde iki indirim kampanyası düzenlendi. İki kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapıldı. Aynı kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandı.
- Ekonomi
- 18.01.2021 Gazete